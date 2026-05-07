07 травня 2026, 22:35

На Київщині горить 100 га лісу та полів у Бучанському районі

Фото: ДСНС
У Київській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Бучанському районі поблизу села Тарасівщина

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося територією лісу та відкритої місцевості.

За даними рятувальників, вогонь охопив 70 гектарів лісової підстилки та ще 30 гектарів відкритої території.

До гасіння пожежі залучили підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій, працівників Димерського лісництва, пожежні підрозділи Національна гвардія України та добровольців загону швидкого реагування Товариство Червоного Хреста України.

Нагадаємо, що на Закарпатті вже кілька годин намагаються приборкати вогонь, що охопив територію Свалявського лісництва. Станом на день 6 травня площа займання сягнула 75 гектарів.

пожежа Київська область вогонь ДСНС
