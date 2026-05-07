На Львівщині керівник благодійного фонду привласнив гроші на авто для ЗСУ

Фото: Національна поліція

На Львівщині викрили керівника благодійного фонду, який заволодів грошима на транспорт для ЗСУ. Серед постраждалих - українські захисники

Про це повідомляє поліція у Львівській області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, йдеться про керівника одного з благодійних фондів. Він заволодів коштами, які отримав для придбання та доставки авто для ЗСУ. Він переконав двох українських військовослужбовців перерахувати понад 400 тисяч гривень на підконтрольні йому рахунки.

"Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Керівнику благодійного фонду загрожує до пʼяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

