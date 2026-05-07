07 травня 2026, 21:19

Криваве застілля у Харкові: 37-річний чоловік жорстоко побив знайомого

07 травня 2026, 21:19
Фото ілюстративне
У Харкові слідчі повідомили про підозру 37-річному чоловіку, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень знайомому під час застілля

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в одній із квартир Шевченківського району міста. За даними поліції, під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник словесний конфлікт.

У ході сварки фігурант схопив кухонний ніж та кілька разів ударив знайомого в грудну клітину. Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

