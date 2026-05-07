19:57  07 травня
На Миколаївщині через атаку БпЛА спалахнуло пальне на підприємстві
19:35  07 травня
У Львові службовець на залізниці отримував щомісячну "данину": подробиці схеми
18:27  07 травня
У Києві водій "під кайфом" втікав від поліції та збив жінку
UA | RU
UA | RU
07 травня 2026, 19:35

У Львові службовець на залізниці отримував щомісячну "данину": подробиці схеми

07 травня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили керівника цеху надання платних послуг Центрального вокзалу станції "Львів". Виявилось, він організував схему систематичного щомісячного вимагання та одержання хабарів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Службовець ораганізував схему отримання хабарів від працівників, які надавали платні послуги відвідувачам Головного та Приміського вокзалів у Львові. До схеми він також залучив двох працівників приміського залізничного вокзалу. Вони збирали для нього "данину".

Відомо, що за чотири місяці зловмисники отримали хабарів на майже півмільйона гривень. Наразі організатор та його "помічники" отримали підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу. Зловмисники за хабарі видавали посвідчення на керування спеціальною технікою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
схема здирництво залізниця Львів
На Рівненщині чоловік "прикинувся" вчителем, щоб не мобілізуватись
07 травня 2026, 16:35
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Рівненщині ліквідовують пожежі у лісах: збитки сягнули 113 млн грн
07 травня 2026, 20:56
На Миколаївщині російський дрон атакував пасажирський поїзд
07 травня 2026, 20:50
Авіаудар по селу Щасливе на Запоріжжі: є поранені та руйнування
07 травня 2026, 20:15
На Миколаївщині через атаку БпЛА спалахнуло пальне на підприємстві
07 травня 2026, 19:57
ЗСУ уразили російський носій "Калібрів" у Каспійському морі
07 травня 2026, 19:17
Сили оборони уразили "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у глибокому тилу РФ
07 травня 2026, 18:56
У Дніпрі заступник голови благодійного фонду працював на РФ
07 травня 2026, 18:55
У Києві водій "під кайфом" втікав від поліції та збив жінку
07 травня 2026, 18:27
На Закарпатті запрацював унікальний центр для залучення грантів
07 травня 2026, 17:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »