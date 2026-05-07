У Львові службовець на залізниці отримував щомісячну "данину": подробиці схеми

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Службовець ораганізував схему отримання хабарів від працівників, які надавали платні послуги відвідувачам Головного та Приміського вокзалів у Львові. До схеми він також залучив двох працівників приміського залізничного вокзалу. Вони збирали для нього "данину".

Відомо, що за чотири місяці зловмисники отримали хабарів на майже півмільйона гривень. Наразі організатор та його "помічники" отримали підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

