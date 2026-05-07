Справа про хабар на 30 тисяч доларів: на Волині відправили під варту чиновника

Фото: Національна поліція

Волинський апеляційний суд змінив чиновнику Луцької міської ради запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою. Йому визначили заставу

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Тепер чиновника Луцької міської ради відправили під варту з заставою в розмірі 3,3 мільйони гривень. Це заступник начальника одного з відділів міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 30 тисяч доларів. Йшлось про виготовлення та видачу документів щодо відсутності об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі.

Суд першої інстанції обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори це рішення оскаржили. Тепер йдеться про те, щоб відсторонити підозрюваного від посади.

Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП викрили злочинну групу. Чиновник разом зі спільниками заволодів майже 20 мільйонами.