16 квітня 2026, 10:28

На Рівненщині засудити матір дівчинки, яка випала з 6 поверху на дах перукарні

Фото: поліція
Суд виніс вирок жительці Рівненського району за злісне невиконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінку засудили до двох років позбавлення волі. Засуджену взяли під варту безпосередньо у залі суду – до набрання вироком законної сили вона перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Слідство встановило, що жінка систематично залишала трирічну доньку саму на тривалий час, обмежувала її в їжі та одязі, фактично не піклуючись про здоров'я та безпеку дитини.

На суді 28-річна жінка щиро каялася, проте обтяжуючою обставиною став той факт, що злочин вчинено щодо малої дитини.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Костополі трирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Того дня матір залишила дитину вдома під наглядом 19-річного знайомого. Поки юнак був в іншій кімнаті, дитина вилізла на стілець, потім на підвіконня, втратила рівновагу та випала з відчиненого вікна. Дівчинка отримала перелом черепа, численні садна та гематоми.

Наразі дівчинка та троє її братів проживають з батьком.

Рівненська область суд вирок падіння з висоти дитина
