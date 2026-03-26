Водій заснув: на Дніпропетровщині рейсовий мікроавтобус влетів у стовп
У Дніпропетровській області сталось ДТП з рейсовим автобусом. Правоохоронці встановлюють обставини
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Аварія сталась у ніч проти 26 березня. Рейсовий мікроавтобус "Київ – Кривий Ріг" врізався у стовп біля Центрального ринку Кривого Рогу. На відео з соцмереж можна побачити, що автобус отримав значні пошкодження. Обличчя у водія було все в крові. Госпіталізували водія та двох пасажирів.
Попередньо, водій міг заснути. Точні причини встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці розшукали водійку, яка збила відомого серед місцевих мешканців та у соцмережах оленя Бориса, і втекла з місця ДТП.
26 березня 2026, 15:45На Полтавщині автівка влетіла в дерево: водій загинув
26 березня 2026, 10:19На Волині через ДТП легковик зім’яло вщент: є травмований
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта
26 березня 2026, 18:25Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів
26 березня 2026, 18:10Харків почали атакувати нові російські безпілотники
26 березня 2026, 17:57Чоловік ексзаступниці міністра енергетики купив Tesla за 10 000 гривень і продав у 82 рази дорожче
26 березня 2026, 17:26У Києві чоловік через ревнощі вирішив вбити "суперника"
26 березня 2026, 17:15Буданов увірвався в трійку лідерів політичних вподобань українців – Гринів
26 березня 2026, 16:56У Чорному морі атакували танкер РФ
26 березня 2026, 16:48Cтарості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід
26 березня 2026, 16:06На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
