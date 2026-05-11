ДТП сталась 9 травня близько 1:30 на трасі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Коломацьке Полтавського району

Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, врізався у відбійник, після чого машина вилетіла в кювет. Легковик зім’яло вщент.

Від отриманих травм 35-річний водій загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

