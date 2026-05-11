Дніпропетровщина під ударом: через атаки дронів спалахнули пожежі
Вночі 11 травня російські військові атакували Нікопольський район безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ударом опинилися Марганецька та Мирівська громади.
Внаслідок атак виникли пожежі – загорілася літня кухня, вогнем повністю знищена господарська споруда.
На щастя, загиблих чи поранених немає.
Нагадаємо, російські війська 10 травня атакували Харків безпілотником. Під ударом опинився Київський район міста.
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
11 травня 2026, 11:41На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку
11 травня 2026, 11:33Кіл-зона для РФ: як дрони ЗСУ беруть під контроль логістику ворога
11 травня 2026, 11:25Армія РФ просунулася на Донеччині, – DeepState
11 травня 2026, 11:13Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО
11 травня 2026, 10:57Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
11 травня 2026, 10:52На Львівщині 17-річний мотоцикліст злетів у річку
11 травня 2026, 10:45Через обстріли пʼять областей частково залишаються без світла – Міненерго
11 травня 2026, 10:28Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"
11 травня 2026, 10:12Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі блоги »