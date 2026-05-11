Атаки дронів на Миколаївщину: пошкоджені будинки та амбулаторія, троє поранених
Минулої доби російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками різних типів. Внаслідок ударів госпіталізовані троє мешканців
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
У Миколаївському районі ворог 9 разів поцілив FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія" по Очаківській та Куцурубській громадах. Біля села Солончаки поранення отримало подружжя – 68-річний чоловік та 62-річна жінка. Ще один 19-річний хлопець постраждав у селі Іванівка. Усіх травмованих госпіталізували, наразі їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості, без погіршення.
Крім того, у Куцурубській громаді пошкоджені чотири приватні будинки та чотири автомобілі.
У Баштанському районі під удар потрапила Горохівська громада. Через атаку FPV-дрона пошкоджена покрівля амбулаторії. Постраждалих немає.
