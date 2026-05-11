11 травня 2026, 08:21

Атаки дронів на Миколаївщину: пошкоджені будинки та амбулаторія, троє поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Минулої доби російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками різних типів. Внаслідок ударів госпіталізовані троє мешканців

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У Миколаївському районі ворог 9 разів поцілив FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія" по Очаківській та Куцурубській громадах. Біля села Солончаки поранення отримало подружжя – 68-річний чоловік та 62-річна жінка. Ще один 19-річний хлопець постраждав у селі Іванівка. Усіх травмованих госпіталізували, наразі їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості, без погіршення.

Крім того, у Куцурубській громаді пошкоджені чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

У Баштанському районі під удар потрапила Горохівська громада. Через атаку FPV-дрона пошкоджена покрівля амбулаторії. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські війська 10 травня атакували Харків безпілотником. Під ударом опинився Київський район міста.

Миколаївська область війна обстріли безпілотники FPV-дрон постраждалі
