ДТП сталася вранці 25 березня на автодорозі Горішні Плавні – Дмитрівка у Кременчуцькому районі

Автомобіль "ВАЗ" виїхав з дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм 62-річний водій загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

