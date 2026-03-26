На Полтавщині автівка влетіла в дерево: водій загинув
ДТП сталася вранці 25 березня на автодорозі Горішні Плавні – Дмитрівка у Кременчуцькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль "ВАЗ" виїхав з дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм 62-річний водій загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, вдень 25 березня на Волині автомобіль зіткнувся на зустрічці з вантажівкою. Від удару легковик зім’яло вщент – постраждав водій.
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Міноборони України "тролить" Баскова у Threads: дякують за мільйонні "донати"
26 березня 2026, 12:57На Донеччині медик вимагав з військових гроші за "правильні" довідки
26 березня 2026, 12:45Через обстріли без світла залишилися шість областей: де ситуація найскладніша
26 березня 2026, 12:25Росіяни атакували магазин на Запоріжжі: поранено 63-річну жінку
26 березня 2026, 12:0456 будинків для переселенців у Житомирі обійшлися як елітне житло: деталі розслідування
26 березня 2026, 11:56У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали
26 березня 2026, 11:42На Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти
26 березня 2026, 11:17На Харківщині двоє сержантів звільнилися зі служби через фейкову інвалідність дружин
26 березня 2026, 10:57На Полтавщині чиновники заробили 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ЗСУ
26 березня 2026, 10:54Дроновий удар по Дніпру: відомо про пʼятьох постраждалих
26 березня 2026, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
