Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 10 обстрілів по 8 населених пунктах Сумської області. Повітряна тривога в регіоні сумарно тривала понад 8,5 годин

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

У Сумській громаді пошкоджені вантажівка, легкові автомобілі, нежитлове приміщення та паркан. У Білопільській громаді посічено вікна приватного будинку та пошкоджена автівка.

Також повідомляється про пошкоджені будинки у Великописарівській та Тростянецькій громадах.

Крім того, зафіксовані наслідки попередніх атак у Середино-Будській та Есманьській громадах: там є зруйновані приватні оселі та господарчі споруди.

Інформації про постраждалих за минулу добу немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали по 36 населених пунктах Запорізької області 785 ударів. Внаслідок атак у Запорізькому районі одна людина загинула, ще двоє мешканців отримали поранення.