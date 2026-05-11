Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 12 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російські удари дві людини загинули, ще дві – дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали по 36 населених пунктах Запорізької області 785 ударів. Внаслідок атак у Запорізькому районі одна людина загинула, ще двоє мешканців отримали поранення.