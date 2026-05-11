На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу і влаштував ДТП

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів у Бучанському районі Київської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 травня близько 15:12 у селі Петропавлівська Борщагівка.

До поліції надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць населеного пункту.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілями Toyota і Volkswagen.

Унаслідок аварії постраждали 39-річний водій Volkswagen та 53-річний кермувальник Ford. У останнього за допомогою приладу Drager виявили 1,6 проміле алкоголю.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Київщини та співробітники поліції охорони. Встановлюються всі обставини ДТП.

