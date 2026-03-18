Днями житель Рівненщини під час польових робіт натрапив на ворожі боєприпаси та викликав поліцію

Під час огляду ділянки вибухотехніки виявили уламки та бойову частину крилатої ракети. Обстеживши територію поля довкола, у ґрунті фахівці знайшли ще одну нерозірвану боєголовку.

За допомогою великогабаритної техніки, яку надала місцева влада, небезпечні знахідки дістали із землі та вивезли на спеціальний майданчик. Обидві бойові частини знищили шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині місцеві мешканці знайшли в полі бойову частину ворожого "Шахеда", яка не здетонувала під час падіння. Вибухотехніки знищили ворожий боєприпас.