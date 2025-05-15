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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Влітку 2024 року в телефоні чоловіка знайшли дитячу порнографію. Тоді йшлося про позбавлення волі до шести років. Він же запропонував поліції 40 тисяч гривень, і його затримали.

На суді він пояснив, що слідча не називала суму хабаря, а він сам запропонував саме 40 тисяч гривень. Суд призначив йому 4 років в'язниці. Відомо, що чоловік має двох дочок 2017 і 2018 року народження, розлучений.

Зараз чоловік перебуває під нічним домашнім арештом через справу з дитячою порнографією. За матеріалами справи, він пересилав своїй знайомій відео з дитячим порно. Також початково чоловіка підозрювали у розбещенні малолітньої, з якою познайомився у Viber. Зокрема, він спілкувався з дівчинкою на сексуальну тему та прохав її роздягатися та висилати йому фотографії. Коли дитина відмовилася вислати оголені фото, чоловік надіслав їй фотознімок свого оголеного статевого органу.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка з інвалідністю першої групи. Слідчі встановили, що протягом 9 років чоловік завантажив із різних веб-сайтів на свій комп’ютер 63 відео- та фотофайли з дитячою порнографією.