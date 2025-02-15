На Сумщині в лісосмузі знайшли 5 кг ртуті

фото: ДСНС

В Роменському районі Сумської області рятувальники вилучили майже 5 кг ртуті

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Поблизу села Овлаші в лісосмузі місцевий житель виявив металевий ящик з резиновими ємностями із ртуттю, одна з яких була пошкоджена.

Хіміки ДСНС, використовуючи спеціальні засоби захисту, обережно зібрали майже 5 кг небезпечних речовин в спеціальні герметичні пакети та провели демеркуризацію місцевості.

Нагадаємо, вранці 11 лютого на Сумщині виявили невідомий російський дрон без бойової частини. Його вилучили вибухотехніки.