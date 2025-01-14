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14 січня 2025, 10:21

Масове отруєння в Рівному: на лікарняних ліжках опинилися понад 70 ліцеїстів

14 січня 2025, 10:21
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В одному з учбових закладів міста Рівне сталося масове отруєння учнів

10 січня в одному з рівненських ліцеїв близько 12 години декілька учнів молодших класів поскаржилися на розлади травлення. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Як стало відомо, про даний факт інспекторка служби освітньої безпеки повідомила медсестру, яка оглянула дітей та надала необхідну допомогу. Учні у супроводі батьків пішли додому.

Станом 13 січня було відомо про 72 ліцеїстів, у яких виявили такі ж симптоми. Крім того, одну дитину госпіталізовано до лікарні.

Про цей випадок повідомили в управління освіти Рівненської міської ради. Під час перевірки залучені усі профільні служби, зокрема, Рівненська обласну санітарно-епідеміологічна станція.

За результатами перевірки влада вирішуватиме питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Кропивницькому п'ятеро дітей, які навчаються в одному з ліцеїв міста, потрапили в обласну дитячу лікарню з симптомами отруєння.

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