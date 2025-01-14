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14 января 2025, 10:21

Массовое отравление в Ровно: на больничных койках оказались более 70 лицеистов

14 января 2025, 10:21
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В одном из учебных заведений города Ровно произошло массовое отравление учащихся

10 января в одном из ровенских лицеев около 12 часов несколько учеников младших классов пожаловались на нарушения пищеварения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Как стало известно, о данном факте инспектор службы образовательной безопасности сообщила медсестру, которая осмотрела детей и оказала необходимую помощь. Учащиеся в сопровождении родителей ушли домой.

По состоянию на 13 января было известно о 72 лицеистах, у которых выявили такие же симптомы. Кроме того, один ребенок госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в управление образования Ровенского городского совета. Во время проверки привлечены все профильные службы, в частности Ровенская областная санитарно-эпидемиологическая станция.

По результатам проверки власти будут решать вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Кропивницком пятеро детей, обучающихся в одном из лицеев города, попали в областную детскую больницу с симптомами отравления.

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