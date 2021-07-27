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27 липня 2021, 11:59 81

На Рівненщині проведуть антитерористичні навчання

27 липня 2021, 11:59 81
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Фото з відкритих джерел
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Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Рівненській області 29 липня проводитиме тактико-спеціальні антитерористичні навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на УСБУ в області.

Зазначається, що Антитерористичні та контрдиверсійні заходи проводитимуться на території Рівного в умовах, максимально наближених до реальних із використанням озброєння та спеціальної техніки.

В СБУ попереджають, що під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів (м. Рівне майдан Просвіти, вулиця Кавказька), а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області з 27 по 28 липня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки.

Рівненська область СБУ Україна безпека учения

 
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