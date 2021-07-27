На Рівненщині проведуть антитерористичні навчання
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Рівненській області 29 липня проводитиме тактико-спеціальні антитерористичні навчання
Про це пише RegioNews з посиланням на УСБУ в області.
Зазначається, що Антитерористичні та контрдиверсійні заходи проводитимуться на території Рівного в умовах, максимально наближених до реальних із використанням озброєння та спеціальної техніки.
В СБУ попереджають, що під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів (м. Рівне майдан Просвіти, вулиця Кавказька), а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
Раніше повідомлялося, що у Черкаській області з 27 по 28 липня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки.