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27 июля 2021, 11:59 78

На Ровенщине проведут антитеррористические учения

27 июля 2021, 11:59 78
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Фото из открытых источников
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Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Ровенской области 29 июля будет проводить тактико-специальные антитеррористические учения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УСБУ в области.

Отмечается, что антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия будут проводиться на территории Ровно в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием вооружения и специальной техники.

В СБУ предупреждают, что во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств (г. Ровно майдан просвещения, улица Кавказская), а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности.

Ровенская область СБУ Украина безопасность учения

 
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