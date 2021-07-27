На Ровенщине проведут антитеррористические учения

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Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Ровенской области 29 июля будет проводить тактико-специальные антитеррористические учения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УСБУ в области.

Отмечается, что антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия будут проводиться на территории Ровно в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием вооружения и специальной техники.

В СБУ предупреждают, что во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств (г. Ровно майдан просвещения, улица Кавказская), а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области с 27 по 28 июля пройдут антитеррористические учения Службы безопасности.