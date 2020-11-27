Шахрайські схеми з банками: трьом жителям Рівненщини повідомлено про підозру

Зловмисники нанесли понад мільйон гривень збитків семи банківським установам

Зловмисники нанесли понад мільйон гривень збитків семи банківським установам

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Рівненщини викрили трьох громадян у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм повідомлено про підозру у підробці документів і шахрайському заволодінні грошима банків.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігуранти підробили паспорт громадянина України та фінансову документацію для незаконного отримання кредитів. Таким чином вони нанесли понад мільйон гривень збитків семи банківським установам. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники підробили паспорт громадянки України, яка померла, та фінансові документи господарської діяльності. Завдяки цим документам вони оформили рахунки у банках та отримали кредити.

Таким чином вони нанесли банківським установам понад мільйон гривень збитків.

Також встановлено, що у банківських системах вказані документи не були завірені належним чином. Наразі правоохоронці перевіряють причетність працівників фінансових установ до злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Києві при спробі заволодіння 500 тисячами доларів, затримали двох шахраїв, які прикривалися нібито знайомством із керівництвом Офісу Генпрокурора.