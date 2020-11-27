Мошеннические схемы с банками: трем жителям Ровенской области сообщено о подозрении

Злоумышленники нанесли более миллиона гривен убытков семи банковским учреждениям

Злоумышленники нанесли более миллиона гривен убытков семи банковским учреждениям

Фото: из открытых источников

Правоохранители Ровенщины разоблачили трех граждан в совершении уголовных правонарушений. Им уже сообщено о подозрении в подделке документов и мошенническом завладении деньгами банков.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигуранты подделали паспорт гражданина Украины и финансовую документацию для незаконного получения кредитов. Таким образом они нанесли свыше миллиона гривен убытков семи банковским учреждениям. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники подделали паспорт гражданки Украины, которая умерла, и финансовые документы хозяйственной деятельности. Благодаря этим документам они оформили счета в банках и получили кредиты.

Таким образом они нанесли банковским учреждениям более миллиона гривен убытков.

Также установлено, что в банковских системах указанные документы не были заверены надлежащим образом. Сейчас правоохранители проверяют причастность работников финансовых учреждений к преступной деятельности.

Напомним, в Киеве при попытке завладения 500 тысячами долларов, задержали двух мошенников, которые прикрывались якобы знакомством с руководством Офиса Генпрокурора.