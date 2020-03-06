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06 марта 2020, 16:25 1

В Ровно агента ФСБ осудили за убийство украинского военного 

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06 марта 2020, 16:25 1
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Завербованный украинец в 2016 г застрелил бывшего участника АТО после его отказа сотрудничать с российскими спецслужбами
Завербованный украинец в 2016 г застрелил бывшего участника АТО после его отказа сотрудничать с российскими спецслужбами

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда, пишет RegioNews.

В Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который признан виновным в убийстве украинского военного, участника АТО Ивана Мамчура в 2016 году.

Суд установил, что в 2016 г в Москве гражданина Украины Олега Смородинова завербовали сотрудники ФСБ. Они поставили ему задачу за денежное вознаграждение завербовать ряд украинских военных с целью проведения подрывной деятельности против Украины, а в случае их отказа – убить.

После отказа Мамчура от сотрудничества, в тот же день, 16 сентября 2016 года, Смородинов застрелил военного в подъезде его дома. За преступление Мамчур получил около пяти тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Смородинов признал свою вину в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК) и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен 2 марта и может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, 17 сентября 2016 г в Ровно, на улице Видинской, в подъезде многоэтажки было найдено тело с огнестрельными ранениями. Рядом были обнаружены восемь гильз и пистолет Макарова с глушителем. Как сообщили местные СМИ, убитым оказался начальник инженерно-технического отдела следственного изолятора, 37-летний майор Иван Мамчур.


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