В Ровно агента ФСБ осудили за убийство украинского военного
Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда, пишет RegioNews.
В Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который признан виновным в убийстве украинского военного, участника АТО Ивана Мамчура в 2016 году.
Суд установил, что в 2016 г в Москве гражданина Украины Олега Смородинова завербовали сотрудники ФСБ. Они поставили ему задачу за денежное вознаграждение завербовать ряд украинских военных с целью проведения подрывной деятельности против Украины, а в случае их отказа – убить.
После отказа Мамчура от сотрудничества, в тот же день, 16 сентября 2016 года, Смородинов застрелил военного в подъезде его дома. За преступление Мамчур получил около пяти тысяч долларов и 300 тысяч рублей.
Смородинов признал свою вину в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК) и был приговорен к 12 годам лишения свободы. Приговор вынесен 2 марта и может быть обжалован в течение 30 дней.
Напомним, 17 сентября 2016 г в Ровно, на улице Видинской, в подъезде многоэтажки было найдено тело с огнестрельными ранениями. Рядом были обнаружены восемь гильз и пистолет Макарова с глушителем. Как сообщили местные СМИ, убитым оказался начальник инженерно-технического отдела следственного изолятора, 37-летний майор Иван Мамчур.
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