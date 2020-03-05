У Рівному від пневмонії померли двоє чоловіків
Медики не змогли врятувати хворих, бо вони запізно звернулися по допомогу
Медики не змогли врятувати хворих, бо вони запізно звернулися по допомогу
Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок", пише RegioNews.
"65-річному чоловікові такі ускладнення дав грип. Він звернувся до міської лікарні минулого тижня. Його одразу ушпиталили, однак стан пацієнта погіршувався. Врятувати його не вдалося. Ще одного пацієнта із пневмонією до реанімації обласної лікарні привезли із Хмельниччини. Медики тиждень боролися за його життя, але марно. І хоча грип у нього не підтвердився, лікарі припускають, що таке ускладнення дала ГРВІ, а чоловік звернувся до лікарів запізно", - розповіли у студії.
Загалом в Україні за останній тиждень від ускладнень грипу та вірусної інфекції померло шестеро людей. Від початку епідсезону – понад пів сотні.
Епідпоріг перевищено: в Одесі на карантин закрито понад 100 класів
04 березня 2020, 15:07На Полтавщині захворюваність на грип перевищила епідпоріг
03 березня 2020, 15:31На Кіровоградщині від грипу померли дві людини
02 березня 2020, 13:24
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 13:05 05 березня Карантин в Нових Санжарах: всі евакуйовані покинули медцентр
- 13:05 05 березня Депутат Миколаївської облради намагався через губернатора вирішити проблему з поліцією і зброєю
- 12:56 05 березня Школи Чернівців можуть відправити на карантин через коронавірус
- 12:51 05 березня Бойовики атакували українські позиції із забороненого озброєння - ООС
- 12:46 05 березня Шмигаль призначив собі прессекретаря
- 12:43 05 березня На Київщині затримали на хабарі міського голову
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації