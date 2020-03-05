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05 березня 2020, 11:00 7

У Рівному  від пневмонії померли двоє чоловіків

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05 березня 2020, 11:00 7
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 Медики не змогли врятувати хворих, бо вони запізно звернулися по допомогу
 Медики не змогли врятувати хворих, бо вони запізно звернулися по допомогу

Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок", пише RegioNews.

"65-річному чоловікові такі ускладнення дав грип. Він звернувся до міської лікарні минулого тижня. Його одразу ушпиталили, однак стан пацієнта погіршувався. Врятувати його не вдалося. Ще одного пацієнта із пневмонією до реанімації обласної лікарні привезли із Хмельниччини. Медики тиждень боролися за його життя, але марно. І хоча грип у нього не підтвердився, лікарі припускають, що таке ускладнення дала ГРВІ, а чоловік звернувся до лікарів запізно", - розповіли у студії.

Загалом в Україні за останній тиждень від ускладнень грипу та вірусної інфекції померло шестеро людей. Від початку епідсезону – понад пів сотні.


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