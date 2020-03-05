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05 марта 2020, 11:00 3

В Ровно от пневмонии умерли двое мужчин

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05 марта 2020, 11:00 3
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 Медики не смогли спасти больных, потому что они поздно обратились за помощью
 Медики не смогли спасти больных, потому что они поздно обратились за помощью

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок", пишет RegioNews.

"65-летнему мужчине такие осложнения дал грипп. Он обратился в городскую больницу на прошлой неделе. Его сразу госпитализировали, однако состояние пациента ухудшалось. Спасти его не удалось. Еще одного пациента с пневмонией в реанимацию областной больницы привезли из Хмельницкой области. Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился к врачам слишком поздно", - рассказали в студии.

Всего в Украине за последнюю неделю от осложнений гриппа и вирусной инфекции умерло шесть человек. С начала эпидсезона - более полсотни.


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