В Ровно от пневмонии умерли двое мужчин
Медики не смогли спасти больных, потому что они поздно обратились за помощью
Медики не смогли спасти больных, потому что они поздно обратились за помощью
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок", пишет RegioNews.
"65-летнему мужчине такие осложнения дал грипп. Он обратился в городскую больницу на прошлой неделе. Его сразу госпитализировали, однако состояние пациента ухудшалось. Спасти его не удалось. Еще одного пациента с пневмонией в реанимацию областной больницы привезли из Хмельницкой области. Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился к врачам слишком поздно", - рассказали в студии.
Всего в Украине за последнюю неделю от осложнений гриппа и вирусной инфекции умерло шесть человек. С начала эпидсезона - более полсотни.
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