На Херсонщині викрили посадовців на фіктивному працевлаштуванні для броні від мобілізації

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На Херсонщині правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних для їхнього бронювання та розтрати бюджетних коштів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Про підозру повідомили колишньому начальнику однієї із селищних військових адміністрацій Бериславського району та двом керівникам комунальних підприємств селищної ради.

За даними слідства, у період із квітня 2025 року до червня 2026 року до комунальних підприємств фіктивно працевлаштували 11 військовозобов’язаних. Частина з них проживала в інших регіонах України, на роботі не з’являлася та фактично не виконувала жодних посадових обов’язків.

Попри це, на підставі оформлених кадрових документів через державний електронний сервіс подавали відомості для бронювання цих людей як працівників критично важливих підприємств. Таким чином, за даними слідства, створювалися штучні підстави для їхнього непризову на військову службу.

Водночас фіктивним працівникам нараховували та виплачували заробітну плату. За попередніми даними, такими діями бюджету громади та комунальних підприємств завдали понад 1 млн грн збитків.

Підозрюваним інкримінують розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань — за ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

31 серпня суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для ексочільника селищної військової адміністрації її визначили у розмірі 499,2 тис. грн, для керівників комунальних підприємств — 266,24 тис. грн та 166,4 тис. грн відповідно.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Львові судили поліцейського. Він вимагав у чоловіків гроші, обіцяючи не затримувати військовозобов’язаного та не доставляти його в ТЦК.