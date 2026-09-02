У Черкасах викрили салон із надання інтимних послуг та мережу сутенерства

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах поліцейські викрили діяльність масажного салону, де під виглядом еротичного масажу клієнтам надавали послуги сексуального характеру

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Під час обшуку правоохоронці виявили приховані відеокамери, якими фіксували те, що відбувалося у приміщенні.

За даними слідства, група людей організувала роботу салону в одному з приміщень поблизу центральної частини Черкас. За гроші 19- та 20-річні дівчата надавали клієнтам сексуальні послуги під виглядом еротичного масажу.

До діяльності, за версією правоохоронців, була залучена також 32-річна жінка. Вона виконувала функції адміністратора: приймала дзвінки від клієнтів, повідомляла їм вартість та умови послуг, проводила розрахунки та вела облік отриманих незаконних доходів.

Під час обшуку поліцейські виявили приховані відеокамери, за допомогою яких фіксували те, що відбувалося в салоні. Також правоохоронці вилучили гроші, отримані від клієнтів, мобільні телефони, планшети, документацію та інші речові докази.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України — сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Правоохоронці встановили фігурантів та нині під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру. Водночас слідчі встановлюють організатора та інших можливих учасників протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Львові судитимуть двох сестер із Житомирської області віком 31 та 34 роки. Їх обвинувачують в організації салону еротичного масажу, де, зокрема, надавали сексуальні послуги неповнолітня дівчина.