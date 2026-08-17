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17 серпня 2026, 19:37

На Прикарпатті сталися три ДТП за вихідні: є загиблі та постраждалі

17 серпня 2026, 19:37
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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Упродовж вихідних в Івано-Франківській області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, дві з яких мали смертельні наслідки

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Унаслідок аварій загинули 40-річний мотоцикліст та 54-річна пасажирка автомобіля.

Ще одна жінка отримала травми та була госпіталізована.

За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварій.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів BMW.

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