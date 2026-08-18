$10 тисяч і 300 тисяч гривень: у Києві троє чоловіків обікрали пенсіонерку

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У Києві правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у квартирній крадіжці на суму понад 750 тисяч гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники тривалий час стежили за 61-річною жінкою та знали, що вона зберігає вдома значну суму грошей.

До крадіжки причетні 31-річний та 57-річний іноземці, а також 55-річний киянин. Двоє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а щодо третього наразі розслідують кримінальне провадження за аналогічний злочин.

Слідство встановило, що чоловіки заздалегідь спланували крадіжку та дочекалися, коли потерпілої не буде вдома. Вони прийшли до її квартири в Оболонському районі Києва, відмичкою відкрили вхідні двері та проникли всередину.

З помешкання зловмисники викрали 300 тисяч гривень, 10 тисяч доларів та документи. Після цього вони знайшли дублікат ключів, замкнули квартиру та втекли.

Правоохоронці затримали всіх трьох фігурантів одразу після скоєння злочину. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати "непомітним" у темряві та пограбувати крамницю. Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу, щоб відмити порушника.