Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підлітку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі юнак перебуває в СІЗО. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, трагедія сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне. На вулиці Центральна підліток за кермом авто "ВАЗ" збив 26-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям у попутному напрямку. Прилад Drager зафіксував у водія 1,9 проміле алкоголю. Як з'ясувала поліція, права юнак ніколи не отримував, а легковик купив двома тижнями раніше за власні кошти.

Жінку, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати ні її, ні ненароджену дитину. У загиблої залишилися троє маленьких дітей.