На Рівненщині взяли під варту 17-річного юнака, який збив на смерть вагітну жінку
Слідчі оголосили підозру 17-річному жителю села Локниця, який скоїв смертельну ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Підлітку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Наразі юнак перебуває в СІЗО. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, трагедія сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне. На вулиці Центральна підліток за кермом авто "ВАЗ" збив 26-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям у попутному напрямку. Прилад Drager зафіксував у водія 1,9 проміле алкоголю. Як з'ясувала поліція, права юнак ніколи не отримував, а легковик купив двома тижнями раніше за власні кошти.
Жінку, яка перебувала на 37-му тижні вагітності, госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати ні її, ні ненароджену дитину. У загиблої залишилися троє маленьких дітей.