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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
26 червня 2026, 09:44

Лукашенко і Зеленський: ілюзія "братніх народів" та реальність війни

26 червня 2026, 09:44
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Нинішня Білорусь стала плацдармом російських лякалок
Нинішня Білорусь стала плацдармом російських лякалок
Фото: ТАСС
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Лукашенко і Зеленський. Тут цікава історія стосунків між ними, яка вилилась в жорсткий ультиматум з боку українського президента – або вимикаєте ретранслятори, або буде їм потужний бабах.

Не секрет, що тривалий час саме Алєксандр Григорович був кумиром нашого гаранта. Всю парламентську кампанію Зеленський копіював поведінку сусіднього авторитарного лідера з вусами. Кричав на підлеглих, влаштовував публічні шмагання. "Вийди отсюда, розбійник" – це легендарний мем якраз із того періоду.

В жовтні 2019 року Лукашенко та Зеленський тепло обіймалися в Житомирі, де заявляли одне одному, що ми такі братні народи, що нащо ті кордони.

Тоді Лукашенко розказав таке:

"Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет".

Віра в те, що з Білорусі на Київ точно ніхто не нападе, що у лютому 2022 року наша влада сліпо ігнорувала дані ЦРУ і тодішній міністр оборони Рєзніков публічно заявляв, що Хрєнін йому пообіцяв, що Лукашенко точно не нападе.

Утім це не завадило Вусатому уже в березні виправдовуватись за транзит російських окупантів своєю територією на Київ і розродитися поясненням про превентивний напад. "Откуда готовилось нападение"?

Якби у росіян все вийшло – Лукашенко полюбе би підживився нашою земелькою. Не дарма наш локальний гауляйтер-зрадник Сальдо заманював бульбофюрера шматками окупованого узбережжя Чорного моря.

Нинішня Білорусь стала плацдармом російських лякалок. То ядеркою обіцяють лякати Київ, то оця реальна загроза з ретрансляторами, які допомагають коригувати удари по тилу.

Виявилось, що з Лукашенком не в губи треба цілуватись, як з Брєжнєвим, а попереджувати про масований дроновий удар по інфраструктурі.

От тепер і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для відбиття можливого нападу з території Білорусі Україні необхідно формувати нові бригади. Наш "Барс" каже, що противник адаптує свої плани та цього року може створити нові дивізії й ще п’ять бригад.

"Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш", – наголосив Сирський.

Короче, історії про екологічну згущівку і нам не треба кордони, бо ми такі браття, що просто до оскоми – завершуються однаково. Озброюєшся до зубів і сам показуєш, откуда готовилось нападение. А то і ці заявлять, що десь там їхня земля і ми кудись неготові.

І так, тут варто нагадати, як під той візит Лукашенка на Житомир наше Міноборони розігнало військову частину А0229 – це танковий батальйон Десантно-Штурмових військ, який був розташований у районі Овруча Житомирської області.

Лише в 2023 наші очільники визнали, що була така директива від 13.09.2019.

Памʼятаю, що депутат Арʼєв говорив, що це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 йшли окупанти.

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Україна РФ Білорусь Олександр Лукашенко Зеленський Володимир брати народи
 
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