Обмін військовополоненими 5 червня 2026 року. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін військовополоненими між Україною та Росією

Про це він сказав під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Буданов коротко анонсував новий обмін полоненими.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", – сказав він.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Додому повернулися 185 українських захисників.