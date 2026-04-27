Мільйони на "єДопомозі": на Дніпропетровщині викрили аферистів, які обкрадали українців

На Дніпропетровщині викрили міжрегіональну групу, яка виманювала мільйони в українців. Усе це робили під виглядом соціальої допомоги

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед організаторів був громадянин РФ. Також до схеми залучили 12 людей з різних регіонів України. Зловмисники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.

Як обманювали людей

Аферисти розміщували в соцмережах оголошення про нібито отримання допомоги. Коли люди переходили за посиланням, вони потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.

Коли шахраї отримували доступи до акаунтів людей, вони заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Відомо про щонайменше 20 постраждалих, у яких вкрали загалом близько 5 мільйонів гривень.

"Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників", - повідомили в прокуратурі.

