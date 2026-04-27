27 квітня 2026, 15:55

Мільйони на "єДопомозі": на Дніпропетровщині викрили аферистів, які обкрадали українців

Фото: прокуратура
На Дніпропетровщині викрили міжрегіональну групу, яка виманювала мільйони в українців. Усе це робили під виглядом соціальої допомоги

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед організаторів був громадянин РФ. Також до схеми залучили 12 людей з різних регіонів України. Зловмисники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення.

Як обманювали людей

Аферисти розміщували в соцмережах оголошення про нібито отримання допомоги. Коли люди переходили за посиланням, вони потрапляли на підроблені ресурси, де вводили персональні дані та реквізити банківських карток. Ця інформація одразу передавалася через спеціально створений Telegram-бот.

Коли шахраї отримували доступи до акаунтів людей, вони заходили в онлайн-банкінг потерпілих і перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Відомо про щонайменше 20 постраждалих, у яких вкрали загалом близько 5 мільйонів гривень.

"Одному з організаторів і його спільнику повідомлено про підозру за фактом шахрайства. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн
24 квітня 2026, 11:54
На Житомирщині жінка вланосноруч віддала гроші аферистам: українців попередили про схему
22 квітня 2026, 17:50
На Буковині жінка віддала аферистам останні гроші - українців попередили про схему
21 квітня 2026, 21:30
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Полтавщині російський безпілотник атакував об’єкт залізничної інфраструктури
27 квітня 2026, 17:33
У Запоріжжі буревій зірвав дах філармонії під час виступу артистів
27 квітня 2026, 16:54
Під Ужгородом другу добу палає найбільший сміттєвий полігон
27 квітня 2026, 16:41
На Кіровоградщині викрили банду "чорних лісорубів", які завдали збитків довкіллю на понад 4 млн грн
27 квітня 2026, 16:18
"Міндічгейт": Буданов запропонував Зеленському план виходу з кризи з відставкою Єрмака
27 квітня 2026, 15:59
На Дніпропетровщині водій "влетів" у вантажівку: загинула людина
27 квітня 2026, 15:15
Конфлікт між ГУР і СБУ: Буданов розкрив нові деталі
27 квітня 2026, 15:08
На Полтавщині з даху підприємства впала людина
27 квітня 2026, 14:55
У Львові побито температурний рекорд 1954 року: -5,3 °C
27 квітня 2026, 14:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
