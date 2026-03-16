На Прикарпатті іномарка на смерть збила пенсіонера

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області.

Попередньо, 46-річний водій автомобіля Ford Transit їхав у напрямку вулиці Тисменицької. Там він наїхав на 79-річного велосипедиста, який їхав попереду в попутному напрямку. На жаль, внаслідок ДТП пенсіонер загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

