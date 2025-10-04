Фото: поліція

ДТП сталася 3 жовтня близько 7:40 у селі Нові Млини Полтавського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Мотоцикл Hyper під керуванням 44-річного чоловіка виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм водій загинув на місці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, вдень 3 жовтня на Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку. Серед 8 постраждалих – підліток.