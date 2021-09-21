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21 сентября 2021, 15:42 45

Во Франковске уже ежедневно разворачивают дополнительные COVID-кровати

21 сентября 2021, 15:42 45
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Фото: Рixabay
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В Ивано-Франковске ежедневно разворачивают дополнительные кровати для больных коронавирусной инфекцией

Об этом во время оперативного совещания сообщила начальница управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, пишет RegioNews.

"Каждый день мы разворачиваем дополнительные кровати и отделения, потому что количество пациентов с коронавирусной инфекцией растет", - сообщила Бойко.

По ее словам, на прошлой неделе в Центральной городской больнице №1 дополнительно развернули 100 COVID-коек, еще 170 коек, а это два отделения, развернули в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ). Сейчас в ГКБ №1 с коронавирусом находятся 40 пациентов, у 30-ти из них диагностируют пневмонию, в ЦГКБ – 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 6 лечат пневмонию.

Она подчеркнула, что больных с коронавирусной инфекцией в Ивано-Франковске госпитализируют в три медучреждения: две коммунальные больницы и в областную клиническую инфекционную больницу. Сейчас все их пациенты с коронавирусом не были вакцинированы.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где стремительно растет количество новых COVID-случаев. Также сообщалось, что Львовская область начала разворачивать дополнительные койко-места в больницах из-за роста заболеваемости COVID-19.

коронавирус Украина Ивано-Франковск Ивано-Франковская область больница

 
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