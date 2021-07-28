На базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися люди

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У Яремчанську лікарню з харчовим отруєнням госпіталізували трьох людей з бази відпочинку

Про це пише RegioNews з посиланням на Івано-Франківську ОДА.



Зазначається, що 27 липня на Франківщині у Яремчанську центральну міську лікарню госпіталізували трьох людей з попереднім діагнозом – харчове отруєння. Всі вони перебували у відпочинковому комплексі "Дарка" у місті Яремче.

Двох дітей 9 та 16 років, а також дорослого приблизно о 20-й годині привезли до інфекційного відділення Яремчанської центральної міської лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, що це не перший подібний випадок. Нещодавно на Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них - 16 діти. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі.