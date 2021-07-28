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28 июля 2021, 16:54 343

На базе отдыха на Прикарпатье отравились люди

28 июля 2021, 16:54 343
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Фото из открытых источников
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В Яремчанскую больницу с пищевым отравлением госпитализировали троих человек с базы отдыха

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую ОГА.

Отмечается, что 27 июля на Франковщине в Яремчанскую центральную городскую больницу госпитализировали троих человек с предварительным диагнозом – пищевое отравление. Все они находились в комплексе "Дарка" в городе Яремче.

Двоих детей 9 и 16 лет, а также взрослого примерно в 20 часов привезли в инфекционное отделение Яремчанской центральной городской больницы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, что это не первый подобный случай. Недавно на Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них - 16 дети. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении.

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