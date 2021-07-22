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22 липня 2021, 14:45 327

На Прикарпатті дощі суттєво підняли рівень води в річках

22 липня 2021, 14:45 327
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Рixabay
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На Прикарпатті випало до 70 міліметрів опадів, внаслідок чого піднявся рівень води в місцевих річках

Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обладміністрації.

"Внаслідок випадання сильних, місцями надзвичайних дощів, сформувався дощовий паводок з підйомами рівнів води. Підйоми пройшли в межах русел, без негативних наслідків", — відзначили в обладміністрації.

  • На річці Дністер вода піднялася на 82—142 сантиметри. У річках басейну Дністра — на 15—177 сантиметрів.
  • На річці Прут вода піднялася на 63—81 сантиметр. У річках басейну Прута — на 16—42 сантиметри.

Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.

Україна Івано-Франківськ річка Дощі Івано-Франківська область

 
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