На Прикарпатті дощі суттєво підняли рівень води в річках
На Прикарпатті випало до 70 міліметрів опадів, внаслідок чого піднявся рівень води в місцевих річках
Як пише RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обладміністрації.
"Внаслідок випадання сильних, місцями надзвичайних дощів, сформувався дощовий паводок з підйомами рівнів води. Підйоми пройшли в межах русел, без негативних наслідків", — відзначили в обладміністрації.
- На річці Дністер вода піднялася на 82—142 сантиметри. У річках басейну Дністра — на 15—177 сантиметрів.
- На річці Прут вода піднялася на 63—81 сантиметр. У річках басейну Прута — на 16—42 сантиметри.
Нагадаємо, Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць.
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