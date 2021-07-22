На Прикарпатье дожди существенно подняли уровень воды в реках
На Прикарпатье выпало до 70 миллиметров осадков, в результате чего поднялся уровень воды в местных реках
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской обладминистрации.
"В результате выпадения сильных, местами чрезвычайных дождей, сформировался дождевой паводок с подъемами уровней воды. Подъемы прошли в пределах русел, без негативных последствий", — отметили в обладминистрации.
- На реке Днестр вода поднялась на 82-142 сантиметра. В реках бассейна Днестра — на 15-177 сантиметров.
- На реке Прут вода поднялась на 63-81 сантиметр. В реках бассейна Прута — на 16-42 сантиметра.
Напомним, Одессу 21 июля вечером накрыл мощный ливень, в результате чего затопило многие городские улицы.
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