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08 липня 2021, 13:31 496

На Прикарпатті люди масово отруїлися: госпіталізовано 13 осіб

08 липня 2021, 13:31 496
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Фото: з відкритих джерел
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Поліція Івано-Франківської області з’ясовує обставини масового отруєння 13 людей у приватній садибі на Яремчанщині

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

Правоохоронці встановили, що до медичного закладу, 7 липня, звернулися 12 неповнолітніх, віком 16-17 років й одна доросла особа із діагнозом: харчова токсикоінфекція.

Наразі всіх госпіталізовано, їх стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти.

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