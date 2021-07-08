На Прикарпатті люди масово отруїлися: госпіталізовано 13 осіб
Поліція Івано-Франківської області з’ясовує обставини масового отруєння 13 людей у приватній садибі на Яремчанщині
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.
Правоохоронці встановили, що до медичного закладу, 7 липня, звернулися 12 неповнолітніх, віком 16-17 років й одна доросла особа із діагнозом: харчова токсикоінфекція.
Наразі всіх госпіталізовано, їх стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм.
Раніше повідомлялось, що у Львівській області отруїлись 17 людей, з них шестеро - діти.
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