На Прикарпатье люди массово отравились: госпитализированы 13 человек
Полиция Ивано-Франковской области выясняет обстоятельства массового отравления 13 человек в частной усадьбе на Яремчанщине
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.
Правоохранители установили, что в медицинское учреждение, 7 июля, обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.
Сейчас все госпитализированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями начато уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм.
Ранее сообщалось, что во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.
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