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08 июля 2021, 13:31 494

На Прикарпатье люди массово отравились: госпитализированы 13 человек

08 июля 2021, 13:31 494
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Фото: из открытых источников
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Полиция Ивано-Франковской области выясняет обстоятельства массового отравления 13 человек в частной усадьбе на Яремчанщине

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

Правоохранители установили, что в медицинское учреждение, 7 июля, обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.

Сейчас все госпитализированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями начато уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм.

Ранее сообщалось, что во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.

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