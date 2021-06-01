Карпати на початку літа замітає снігом, температура нижче нуля

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У вівторок, 1 червня, на високогір'ї Карпат спостерігається зимова погода: випав сніг, а температура повітря -1°С

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста.

Зазначається, що 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 метрів. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1°C.

Також за інформацією синоптиків, 1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомлялося, весна в Україні завершується грозовими дощами та похолоданням. У п'ятницю черговий циклон з дощами прийде на захід України і охопить до понеділка всю територію.