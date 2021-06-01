Карпаты в начале лета заметает снегом, температура ниже нуля
Во вторник, 1 июня, на высокогорье Карпат наблюдается зимняя погода: выпал снег, а температура воздуха -1°С
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.
Отмечается, что 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1°C.
Также за информацией синоптиков, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как сообщалось, весна в Украине завершается грозовыми дождями и похолоданием. В пятницу очередной циклон с дождями придет на запад Украины и охватит до понедельника всю территорию.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины