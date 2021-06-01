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01 июня 2021, 11:49 2142

Карпаты в начале лета заметает снегом, температура ниже нуля

01 июня 2021, 11:49 2142
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Фото: Facebook
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Во вторник, 1 июня, на высокогорье Карпат наблюдается зимняя погода: выпал снег, а температура воздуха -1°С

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.

Отмечается, что 1 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1°C.

Также за информацией синоптиков, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщалось, весна в Украине завершается грозовыми дождями и похолоданием. В пятницу очередной циклон с дождями придет на запад Украины и охватит до понедельника всю территорию.

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