На Прикарпатті єврейська громада відстоює надгробки, якими вимостили двір
Про це повідомляє JewishNews з посиланням на виконавчого директора ОЄОУ Міхаеля Ткача, інформує RegioNews.
Єврейська громада просить міську владу Коломиї вжити всіх можливих заходів щодо вилучення єврейських надгробків (мацев), якими вимощений двір по вулиці Івана Франка, 56, і перенести їх на найближче єврейське кладовище.
Кілька мацев, які використовувалися як будівельний матеріал для дороги, знайшли 23 лютого.
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон також відреагував на ситуацію з надгробками в Коломиї і заявив, що ця новина його засмутила. До речі, у посла були родичі з Коломиї.
Скільки часу надгробки прослужили дорожнім покриттям, невідомо, але написи на них вже практично стерлися.
За єврейськими законами, навіть ті надгробки, які були розбиті або переміщені, потрібно повертати на єврейські кладовища.
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