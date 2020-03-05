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05 березня 2020, 13:30

Прикарпаття отримало понад мільйон гривень від зимового туризму

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05 березня 2020, 13:30
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Туристичний збір за січень-лютий на 40% перевищив минулорічний
Туристичний збір за січень-лютий на 40% перевищив минулорічний

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, до місцевих бюджетів за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн, Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн, Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн, Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн, Косівському районі – 21,88 тис. гривень.

У 2019 році отримано понад 82,3 млн гривень податкових надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів, які надають послуги розміщення, а також 19,8 млн гривень податкових надходжень від суб’єктів, які здійснюють туроператорську і турагентську діяльність.


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