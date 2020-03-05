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05 марта 2020, 14:48 2

На Прикарпатье еврейская община отстаивает надгробия, которыми вымостили двор

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05 марта 2020, 14:48 2
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Еврейская община просит вернуть на кладбище надгробия, которые в Коломые использовали как строительный материал
Двор в Коломые, вымощен еврейскими надгробиями. Фото с сайта jewishnews
Еврейская община просит вернуть на кладбище надгробия, которые в Коломые использовали как строительный материал

Об этом сообщает JewishNews со ссылкой на исполнительного директора ОЄОУ Михаэля Ткача, пишет RegioNews.

Еврейская община просит городскую власть Коломыи принять все возможные меры относительно изъятия еврейских надгробий (мацев), которыми вымощен двор по улице Ивана Франка, 56, и перенести их на ближайшее еврейское кладбище.

Несколько мацев, которые использовались как строительный материал для дороги, нашли 23 февраля.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион также отреагировал на ситуацию с надгробиями в Коломые и заявил, что эта новость его огорчила. Кстати, у посла были родственники из Коломыи.

Сколько времени надгробия прослужили дорожным покрытием, неизвестно, но надписи на них уже практически стерлись.

По еврейским законам, даже те надгробия, которые были разбиты или перемещены, нужно возвращать на еврейские кладбища.


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