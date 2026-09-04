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04 вересня 2026, 11:26

Був удома із сестрою: в Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна четвертого поверху

04 вересня 2026, 11:26
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одесі правоохоронці встановлюють обставини падіння дитини з вікна багатоповерхівки. Подія сталася вдень 3 вересня в Хаджибейському районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Семирічний хлопчик перебував удома разом із 10-річною сестрою без дорослих. Дитина випала з вікна квартири на четвертому поверсі, коли сперлася на москітну сітку.

Травмованого хлопчика госпіталізували.

Поліцейські встановлюють всі деталі інциденту для надання правової кваліфікації.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові загинув 40-річний чоловік, який випав із вікна квартири на четвертому поверсі.

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