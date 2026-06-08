Ексголова Верховного Суду Князєв отримав тюремний термін

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8 червня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Всеволода Князєва у травні 2023 року викрили на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він повністію визнав провину та погодився надати викривальні покази на співучасників.

Яке покарання призначив Вищий Верховний Суд:

5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;

конфіскація квартири та будинку;

конфіскація понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень;

спецконфіскація 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Також Всеволод Князєв повинен спрямувати на фонд "Повернись живим" 1,1 мільйона доларів США.

Нагадаємо, у липні 2024 року колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали біля кордону з Румунією.

До цього, Міністерство юстиції повідомило, що Державна виконавча служба наклала арешт на все майно та банківські рахунки колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Арешт наклали через невиконання Князєвим постанови Печерського райсуду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

Також Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.

Крім того, повідомлялося, що Антикорупційні органи України відправили до суду справу Князєва щодо одержання 2,7 млн доларів хабаря.