12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 16:35

Ексголова Верховного Суду Князєв отримав тюремний термін

08 червня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

8 червня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Всеволода Князєва у травні 2023 року викрили на одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він повністію визнав провину та погодився надати викривальні покази на співучасників.

Яке покарання призначив Вищий Верховний Суд:

  • 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки;
  • конфіскація квартири та будинку;
  • конфіскація понад 200 тис. доларів США особистих заощаджень;
  • спецконфіскація 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Також Всеволод Князєв повинен спрямувати на фонд "Повернись живим" 1,1 мільйона доларів США.

Нагадаємо, у липні 2024 року колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали біля кордону з Румунією.

До цього, Міністерство юстиції повідомило, що Державна виконавча служба наклала арешт на все майно та банківські рахунки колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Арешт наклали через невиконання Князєвим постанови Печерського райсуду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

Також Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Йдеться про подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м на Печерську за 1 тисячу гривень в місяць. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 грн та присудив конфіскувати подарунок.

Крім того, повідомлялося, що Антикорупційні органи України відправили до суду справу Князєва щодо одержання 2,7 млн доларів хабаря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Князєв Всеволод Верховний суд САП
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Атаки на Херсонщину: шестеро поранених, серед яких дитина
08 червня 2026, 17:58
У Запоріжжі дрон влучив у зупинку: є загиблі, серед поранених - діти
08 червня 2026, 17:55
Дитину сховали у шафі: на Київщині судитимуть чиновницю, яка проігнорувала загрозу життю хлопчика
08 червня 2026, 17:42
Погрожував ножем та відібрав велосипед: у Дніпрі суд виніс вирок розбійнику
08 червня 2026, 17:22
Прокуратура повернула державі 10 гектарів лісу, привласнених структурами Медведчука
08 червня 2026, 16:59
На Львівщині судитимуть чиновницю через смерть 2-річного хлопчика
08 червня 2026, 16:46
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка, є поранені
08 червня 2026, 16:34
Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: знищено амбулаторію та будинок культури
08 червня 2026, 15:54
Росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби: серед постраждалих неповнолітня
08 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »